Hiina sulges koroonaviiruse uue kolde tõttu Pekingi turupiirkonna

Kasvab koroonaviiruse teise laine hirm. Viirusesse on juba nakatanud üleilmselt enam kui 7,66 miljonit inimest ja seetõttu on surnud enam kui 420 000 inimest.

Pekingi kaguosa Fengtai piirkonna ametnik Chu Junwei ütles, et piirkond läks sõjaaja eriolukorra režiimile.

Xinfadi hulgimüügiturul testiti 517 inimest, kellest 45 on nakatunud. Mitte kellelgi nakatanutest polnud Covid-19 sümptomeid.

Pekingi linna pressiesindaja kinnitas, et kõik reedel Pekingis Covid-19 haiglasse viidud patsiendid olid külastanud Xinfadi turgu. Ta ütles, et Pekingis keelatakse koheselt kõik spordiüritused ja provintsidevaheline turism peatatakse.

Fengtai linnaosa teatas, et nad piiravad turu lähedal olevad 11 piirkonnas inimeste liikumist.

Võimud sulgesid Xinfadi turu.

„Esialgsel hinnangul võivad juhtumid tulla kontaktist saastunud turul või nad said viiruse nakatanud inimestelt,“ ütles Pekingi viirusega võitleva ameti ametnik Pang Xinghuo.

Kartes viiruse levikut teatasid Pekingi kaupluseketid, et nad võtavad koheselt müügilt lõhe, sest Covid-19 leiti turult importlõhe lõikelaudadelt, kirjutas leht Beijing Youth Daily.

Pekingi võimud sulgesid kõik linnas asuvad lihakauba hulgiturud.

Pekingi võimud teatasid, et enam kui 10 000 turul töötavat inimest testitakse viiruse suhtes. Linnavõimud teatasid, et nad on loobunud plaanist lubada esmaspäeval üliõpilased tagasi kooli.

