Hiina süüdistas USA-d TikToki asjus „otseses kiusamises”

„See on turumajanduse ning WTO (Maailma Kaubandusorganisatsioon – toim) avatuse, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtete vastane,” ütles Hiina välisministeeriumi esindaja Wang Wenbin, vahendab AFP.

Trump ütles eile, et USA valitsus peaks saama „olulise osa” TikToki USA tegevuse müügihinnast ja hoiatas, et keelustab TikToki teenuse USA-s 15. septembril, kui müüki ei toimu.

Reedel ütles Trump, et kavatseb Hiina omanduses oleva TikToki USA tegevuse keelata juba laupäeval, olles enne tõrjunud võimaliku müügi Microsoftile.

USA ametnikud on öelnud, et TikTok kujutab endast riiklikku ohtu isikuandmete tõttu mida see käitleb. TikToki tegevjuht Kevin Mayer ütles eelmisel nädalal blogipostituses, et ettevõte järgib USA seadusi ning lubab ekspertidel oma modereerimispoliitikat jälgida ja uurida koodi, mis selle algoritme juhib.