Hiina suurenenud huvi: majandusministeerium suhtub Tallinna-Helsingi tunnelisse ettevaatlikult

Greete Palgi RUS 1

Peter Vesterbacka käis alles juunis Tallinna linnavolikogus tunneli rajamise toetusrühma koosolekul kõnelemas. Foto: Mana Kaasik

Tänavu kevadel teatas Soome ettevõtja Peter Vesterbacka, et hiinlased on lubanud Tallinna-Helsingi tunneli ehitusse panustada 15 miljardit eurot. Selge on see, et hiinlased ei tee seda vaid lootusest kasumit teenida, silmapiiril on hoopis justkui uue siiditee rajamine, mis ühendaks Põhja-Jäämere tunnelite ja raudteede abil Vahemerega.