Hiina väitel sigade aafrika katk taandub

„Üldiselt on sigade aafrika katku esinemissagedus märgatavalt aeglustunud ning elussigade tootmine ja laiali saatmine normaliseerub järk-järgult,” ütles neljapäeval põllumajandusministri asetäitja Yu Kangzhen.

Yu sõnul registreeriti tänavu vaid 44 uut juhtumit ja haiguspuhangute arv oli igal kuul, välja arvatud aprillis, olnud üksiknumbrites. "Näiteks naaberriik Vietnam on näinud üle 3000 juhtumi," lausus Yu.

Eelmisel aastal teatati Hiinas 143 juhtumist, mistõttutapeti pärast eelmise aastataudi puhkemist, tänaseni kuni 1,16 miljonit siga.

Samas väidavad tööstuse siseringi allikad, et ametlikud numbrid võivad haiguspuhangu ulatust oluliselt väiksemana näidata. Põllumajandustootjate teatel nad saadavad kogu karja tapamajja, jättes haiguse tunnustest valitsusele teatamata, sest saavad liiga vähe hüvitist.

Ja kuigi Yu kommentaarid viitavad sellele, et olukord võib stabiliseeruda, eeldavad analüütikud, et haigus niidab Hiina sigade populatsiooni veelgi.

JPMorgan avaldas, et „Hiina sigade varude vähenemine jätkub ja sealihatoodang väheneb 2019. aastal 25 protsenti, mis vastab 13,5 miljoni tonni suurusele defitsiidile sealiha tootmisel.”

Vahepeal on Rabobank hinnanud, et kolmandik Hiina sigadest, selles riigis on maailmas kõige rohkem sigu, võib tänavu haigestuda.

Aafrika sigade katk on põhjustanud ka inflatsiooni järsu tõusu, kusjuures tarbijahinna indeks tõusis mais viimase 15 kuu kõrgeimale tasemele. Suurem osa tõusust on tingitud sealiha hindadest, mis tõusid ligi 20 protsenti pakkumise vähenemise tõttu.

