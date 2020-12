Hiina vaktsiinid, mis peaks aitama maailma vaesemaid riike võitluses pandeemiaga, tekitavad umbusku

Kuigi otseselt ei ole ühtegi objektiivset põhjust nende koroonavaktsiinide mitte usaldamiseks, on Hiinal siiski ette näidata mitu vaktsiiniskandaali, kirjutab Associated Press. Ka ei ole sealsed ravimitootjad olnud väga altid jagama infot ei vaktisiinide inimkatsete lõpptulemuste kohta ega ka väidetavalt enam kui saja miljoni juba Hiinas ära tehtud vaktsiinisüsti mõju osas.

Jõukamad maailmariigid on praeguse seisuga reserveerinud juba üheksa miljardit vaktsiinidoosi järgmisel aastal tootmisele minevast 12 miljardist, peamiselt lääneriikides arendatavatest vaktsiinidest.

Samal ajal pole aga COVAX, rahvusvaheline algatus, mis peaks tagama kõigile maakera elanikele võrdväärse ligipääsu koroonavaktsiinidele, suutnud kindlustada lubatud kahte miljardit doosi vaktsiini. Nii võibki maailma vaesemate riikide jaoks, kes pole veel mingite kokkulepeteni jõudnud, olla Hiina nende ainus lahendus.

Hiinas on praegu lõppfaasi jõudnud kuue koroonavaktsiini arendamine ja ta on ainuke riik maailmas, kellel on olemas ka võimekus vaktsiini suurtes kogustes tootmiseks. Hiina valitsusametnikud on öelnud, et järgmise aasta jooksul on nad võimelised tootma miljard doosi vaktsiini. President Xi Jinping on vandunud, et Hiina vaktsiinid saavad õnnistuseks maailmale.

Ainuüksi väljavaade, et miljonid doosid Hiinas arendatud vaktsiini lähevad teistesse riikidesse kasutusse, pakub suurriigile ka võimaluse parandada oma järjest halvenevat mainet, mille tõi just sealt alguse saanud koroonapandeemia kaasa, ning näidata, et tegu on ka tugeva tegijaga rahvusvahelises poliitikas.

Samas on Hiina varasemad koroonavaktsiinid kahandanud ka hiinlaste endi usaldust vaktsiinidesse, tootmis- ja tarneahela probleemid panevad kahtlema, kas suurriigist tõesti võib saada maailma päästja sellises keerulises olukorras. Enim kahtlusi tekitab just see, kas Hiinal on ette näidata piisavalt tõestusmaterjali oma vaktsiinide tõhususe osas.

Bahreinist sai Araabia Ühendemiraatide järel eelmisel nädalal teine riik maailmas, kes andis kasutusloa Hiina koroonavaktsiinile. Maroko plaanib kasutada just Hiina vaktsiine veel selle kuu lõpus algava massiimmuniseerimise kava raames. Hiina vaktsiinid ootavad veel ka Türgi, Indoneesia ja Brasiilia heakskiitu. Samal ajal jätkuvad vaktsiini testimine veel kümnekonnas riigis, mille hulgas on näiteks ka Venemaa, Egiptus ja Mehhiko.