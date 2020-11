Hiina veinitariifid annavad laastava löögi nii Austraalia veinitootjatele kui ka viinamarjakasvatajatele

„Sellel saab olema laastav mõju,” märkis Battaglene täna Hiina kaubandusministri reedese teate peale, et alates laupäevast hakkab Austraalia veinidele kehtima dumpinguvastased tollimaksud määraga 107% kuni 212%, kirjutab CNBC. Tegu on aasta alguses läbi viidud antidumpingu vastase riikliku analüüsi järelmitega.

Battaglene selgitas, et kuigi tariifid löövad valusalt ka suuri Austraalia veinitootjaid, suudavad nad sellega tekkivad kahjud oma mitmekesise müügiportfelli tõttu ära tasandada. „Just viinamarjakasvatajad, regionaalsed kogukonnad ja väikesed veinitootajad on need, kellel see paindlikkus puudub. Nemad saavad ka kõige valustamalt pihta,” märkis ta.

Tema sõnul ei ole väiketootjatel ressursse, mis võimaldaks neil niivõrd kiiresti teistele turgudele ümber orienteeruda. Üleüldse on uuele turule sisenemiseks vaja aega, rajada usalduslikke suhteid ning leida raha turunduskampaaniateks, lisas Battaglene.

„Meie liikmetel need puuduvad. Praegu on ka meie eksporditegevuste tippaeg – 50% meie liikmete toodangust peaks just järgmise nelja kuu jooksul minema Hiina. See uks on nüüd sulgenud. Meil pole seda toodangut ka kuskile mujale saata,” märkis Australian Grape and Wine tegevjuht.

Ka tõrjus ta väiteid nagu müüks Austraalia veinitootjad Hiina turul oma toodangud dumpinguhindadega. Nende jaoks on Hiina turg pigem kõrgema hinnamääraga turg, kus teenitakse enim kasumit dollarites veiniliitri kohta.

„Meil on Hiinas kõrgem marginaal, mistõttu me kindlasti ei tegele seal dumpinguga. Pigem pakume me teistega võrdsel hinnatasemel oma toodangut. Seega on täiesti naeruväärne väita, et meil on dumpinguhinnad – me ei mõista, kust sellised väited tulevad,” nentis Battaglene. Hiina on Austraalia veinitootjate jaoks number üks eksporditurg. Septembri lõpu seisuga moodustas viimase 12 kuu Austraalia veiniekspordist 39% müük Hiina.

Austraalia kaubandusminister Simon Birmingham ütles täna ajakirjanikele, et nad plaanivad astuda terve rida protseduurilisi samme nii Hiina põllumajandusministeeriumi ametnike, tolliametnike ja maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) suunal, et olukorrale lahendust leida. Samas rõhutas ta, et kahtlemata annavad Hiina viimase aasta otsused põhjust muretsemiseks.