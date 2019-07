Hiinal on uus plaan oma sealiha probleemi lahendamiseks

Sigade Aafrika katk on viimastel kuudel vähendanud Hiinas oluliselt sigade arvukust, seades sellega maailma suurima sealihaturu suure surve alla ja saates hinnad kõrgele, kirjutab CNN.

Hollandi panga Rabobanki prognooside kohaselt võib sel aastal sigade Aafrika katku tõttu surra Hiinas miljonideid sigu. Selle tulemusel väheneb sealne sigade arvukus vähemalt kolmandiku võrra.

„Sigade Aafrika katkule pole Hiinas siiani piiri pandud, uued juhtumid on aset leidnud Lõuna-Hiinas,” raporteeris Rabobanki analüütik möödunud kuul. See on saatnud ka elussigade hinna uutesse kõrgustesse. Viimase aasta jooksul on sealihahind kasvanud kolmandiku võrra.

Suure löögi on Aafrika katkust tingituna saanud Guangdong, peamine seakasvatus provints, mis asub Hiina lõunaosas. Samas näevad valitsuse arvutused ette, et selle piirkonna 13 linna peaksid olema võimalised tootma 34 miljonit siga.

Nimelt on ametivõimud palunud kohalikelt omavalitsustelt, et nad asuksid seafarme subsideerima. Ka on palutud pankadelt, et nad tagaksid seakasvatajatele ja lihatööstustele laenuraha ja soodsamad laenutingimused.

Valitsuse kava kohaselt peavad Guangdongi provintsi linnapead eelistama maaeraldamise otsuste tegemisel seakasvatajaid ja nende ettevõtete esindajaid, eks vastutavad katku nakatanud loomade likvideerimise. Linnapead on ainuisikult pandud vastutama selle eest, et piirkond saaks oma seakasvatuskvoodi täidetud.