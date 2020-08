Hiinas kasvab hirm. Mis siis, kui USA keerab Hiina dollarimaksed kinni?

Hiina väljalülitamisel USA dollarisüsteemist oleksid laastavad tagajärjed. Varem loeti selliseid meetmeid ebarealistlikeks, kuid nüüd ei peeta enam võimatuks, kirjutab Reuters.

Hiina ametnikud ja ökonomistid on juba kuid tavatult avalikult arutanud selle üle, mis on halvimad tagajärjed kui Hiina ligipääs dollarimaksete süsteemi blokeeritakse või Washington konfiskeerib ehk külmutab osa Hiinale kuuluvast USA valitsuse võlakuhilast.

Selliste ohtude tõttu on kõlanud üleskutsed, et Hiina peaks vähendama oma sõltuvust USA dollarist.

“Hiina jüaani rahvusvaheliseks muutmine oli hea mõte, kuid nüüd on see muutumas vajaduseks,” ütles Standard Charteredi Suur-Hiina analüüsijuht Shuang Ding. Tema sõnul hakkavad Hiina-USA rahandusliku lahknemise riskid välja paistma.

Kuigi maailma kahe suure majanduse täielik eraldumine pole tõenäoline, surub Trumpi administratsioon osalise eraldumiseni näiteks kaubanduse, tehnoloogia ja rahandustegevuste osas.

Washington on algatanud terve müriaadi tegevusi, mille eesmärgiks on Hiina karistamine. Nende seas on ettepanekud piirata Hiina ettevõtete USA börsil olekut, kui need vasta USA raamatupidamisstandarditele. Sellega on Hiina haavatav ligipääsu poolest maailma suurimale kapitaliturule. USA on piiranud Hiina päritolu TikToki ja WeChat äppe. Karta on pingete kasvu enne USA presidendivalimisi 3. novembril.

“Laialdane finantssõda on juba alanud ja see on senistest kõige surmavam,” ütles Hiina Sotsiaalteaduste Akadeemia ökonomist Yu Yongding.

Yu sõnul võib USA kõige karmim sanktsioon kujutada endast Hiinale kuuluvate USA varade konfiskeerimist. Näiteks kuulub Hiinale enam kui triljoni dollari väärtuses USA valitsuse võlakirju. Seda on küll keeruline teha, aga Yu sõnul pole USA ekstremistidest liidrite poolt sellised sammud võimatud.

Panused on väga kõrged. Kui USA lõikab Hiina ära dollarisüsteemist või Hiina müüb kättemaksuks suure osa USA valitsuse võlakirjadest, võib see põhjustada finantsurgudel väringuid ja lüüa maailmamajandust.

Hiina väärtpaberijärelevalvet tegeva Fang Xinghai ütles, et kuna Hiina on avatud USA sanktsioonidele, siis tuleb ettevalmistusi teha varakult ja need peavad olema tegelikud ettevalmistused.