Hiinat laastav seakatk avaldab mõju kogu maailmale

Hiina on maailma kõige suurem sealiha tootja ja ka tarbija. Hiina tarbib 28 protsenti kogu maailma lihast ja umbes poole sealihatoodangust.

USA valitsuse statistika kohaselt on Hiina sealihatoodang tänavu sigade katku tagajärjel kümne protsendi võrra langenud. See tähendab, et riik hakkab suuremal hulgal Euroopa Liidust, Brasiiliast, Kanadast ja USA-st sealiha importima.

„Osa lihast, mis varem läks USA-sse, läheb nüüd Hiinasse, sest nad maksavad rohkem," ütles Jens Munk Ebbesen Taani põllumajanduse ja toidunõukogust Bloombergile.

Expertide hinnangul võib sealiha hind Hiinas tõusta aasta jooksul enam kui 70 protsendi võrra.

Sigade katk on levinud ka Euroopasse, Jaapanisse, Austraaliasse ja Kagu-Aasiasse. Vietnamis väheneb toodang eeldatavasti enam kui kümne protsendi võrra.