Hiinlased hakkavad Lätis vineeri tootma

Kornbesti projektijuht Mārtiņš Kraujiņš lausus, et ehitus algas jaanuaris ning peaks lõppema juba selle aasta viimases kvartalis.

Esimene toodangupartii võiks valmida juba selle aasta lõpus.

Algselt tuleb tehasest kuus 4000-5000 kuupmeetrit valmistoodangut. Toodang tarnitakse emafirmale, kuid soodsate turutingimuste korral müüakse seda ka teisteel turgudele.

Tööd peaks tehas andma enam kui 40 inimesele.

Kornbest on asutatud 2018. aastal. Ettevõtte aktsiakapitali suurus on 3,85 miljonit eurot. Ettevõtte omanikud on Hiina firmad Guangzhou Kangda Industrial Investment Co – millele kuulub 99,93% aktsiatest ning Ease King Enterprises Limited, millele kuulub 0,07% osalus.