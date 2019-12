Hiinlased pole sugugi ainsad meie toodete kopeerijad, kurikaelu leiab ka kaasmaalaste seas

„Kopeerimine eksisteerib ja seda tehakse massiliselt,” tõdeb AAA Patendibüroo partner, patendivolinik Ingrid Matsina. Ta lisab, et rohkem kopeeritakse väiksemaid, silmatorkava välimusega tooteid, mille tootmiseks ei pea suurt vaeva nägema, kuid käive on suur ja neid on lihtne müüa.

Kõige rohkem on koopiatega hädas väiksed disainiettevõtjad, kellel ei ole raha üleilmseid kohtuasju algatada. Viimase aja ilmekas näide on Kuldnõela võitja Tanel Veenre, kelle kõrvamarjadeks nimetatavaid kõrvarõngaid kopeeritakse Hiina turul massiliselt. Matsina nimetab seda ettevõtja vaatepunkti küsimuseks, kas ta peab kopeerimist probleemiks või mitte. Veenre tunnistas Kroonikale, et võtab Hiinas toimuvat pigem komplimendina ega hakka oma õigust taga ajama. Oma toodete disaini Veenre kaitsnud ei ole.

Hiinas ongi kopeerimine kõige massilisem. Sealsete kopeerijatega on hädas valgustite tootja Leanter. Enne turule tulekut registreeris ettevõte disainilahenduse Euroopa Liidus. Umbes pool aastat pärast turule tulekut ilmusid samasugused tooted internetipoodi ja ühte Inglise kaubamajja. Ettevõtet esindanud AAA Patendibüroo partner, patendivolinik Almar Sehver selgitab, et internetiplatvormidelt (eBay, Amazon, Etsy, Alibaba) või sotsiaalmeediast (Facebook, Instagram, YouTube) on võltskauba kuulutusi või reklaame lihtne kõrvaldada, kui originaali omanik on oma õigused registreerinud. Internetipoe veebilehel tuleb täita vastav vorm ja see ära saata. Enamasti kõrvaldatakse kuulutus tundide või päevaga. Leanteri juhtumi puhul peeti läbirääkimisi ka Inglismaa kaubamajaga, kes rikkumise kohe lõpetas ja lõpuks ka kompensatsiooni maksis.