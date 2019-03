Hiljar Kõiv: uute tehnoloogiate tulek mõjutab küll kindlustusvaldkonda, kuid kliendid hindavad endiselt ennekõike lihtsust

Alates 1. veebruarist juhib BTA Eesti filiaali Hiljar Kõiv, kes usub kindlalt, et kuigi tehnoloogia areng avab uusi võimalusi, on jätkusuutliku kindlustustegevuse edu võti tugev, avatud ja professionaalne meeskond.

Lisaks on kasvava mõjuga kõnekeskused ja telefonimüük, mis tähendab, et kaks tegurit – tehnoloogiad ja inimlik aspekt – lähenevad teineteisele veelgi.

„See, mis kliendile kindlustuses tegelikult korda läheb, on tootepakkumise ja asjaajamise lihtsus ning meelerahu läbi kindlustunde, seetõttu peame tagama, et meie põhiprotsessid oleksid ladusad ja klient tajuks neid üheselt mõistetavatena kogu müügiprotsessi vältel, aga ka müügijärgses tegevuses ja kahjukäsitluses. See tähendab, et BTA pakutav teenus peab olema kliendi jaoks lihtne – klient saab täpselt aru, mille vastu ta on kaitstud, ning meie kahjukäsitlus on paindlik ja läbipaistev,“ ütleb Kõiv.

Internetimüügi ja e-kanalite tähtsus kasvab

„Kindlustus järgib panganduse trende ja majandusarenguid laiemalt – tööjõukulud suurenevad ja kasumimarginaalid vähenevad,“ selgitab ta, lisades et Eesti turg on väga kiiresti kohanenud internetipangandusega, millele järgnes jaekaubandus iseteeninduskassadega ning nüüd on järg jõudnud kindlustuse kätte. Juba praegu moodustab e-kanalite osakaal kindlustusseltside käibest ca 15–30%.

Samal ajal rõhutab Kõiv paralleelset suundumust – telefonimüügi olulisuse kasvu. Näiteks liikluskindlustuse klientidele kaskopoliiside pakkumine või ristmüük olemasolevatele klientidele kodu- või õnnetusjuhtumikindlustuse pakkumiseks. Rahvusvaheline kogemus näitab, et kliendid, kellel on oma kindlustusandjaga rohkem kindlustustooteid, ei torma kindlustusseltsi vahetama ja oma olemasolevaid lepinguid lõpetama, et sõlmida uus poliis konkurendi juures. „Just siin tuleb mängu telefonimüük, tagamaks, et jõuaksime aktiivselt oma klientideni, eesmärgiga pakkuda neile vajaduspõhiselt ka muid kindlustustooteid.“

Kõivu sõnul on selgelt näha ka trendi, kus kindlustus kas seguneb mõne teise toote või teenusega või on saanud osaks üldisest väärtuspakkumisest. See on nii näiteks automüügi valdkonnas, kus päris mitmed autobrändid on lisanud kindlustuse oma väärtusahelasse; või laiendatud garantii, mida pakuvad elektroonika jaemüüjad, või isegi ostukindlustus, et kaitsta näiteks nutiseadmeid. „On näha, et selge vahe kindlustuse ja teiste majandusharude vahel hägustub ning muutub vähem ilmseks, andes seega meile nii uusi võimalusi, kuid viies meid ka aladele, kus konkurents ei ole väga selgelt defineeritud,“ ütleb ta.

Andmed üha tähtsamad

Kõiv usub, et üks suurematest väljakutsetest kindlustusandjate jaoks on see, kuidas saada ligipääs suurtele andmetele ja kuidas oma kliente paremini tundma õppida. „Suured tehnoloogiafirmad teavad klientidest palju rohkem kui meie ja kindlasti kerkib üles privaatsuse teema. Samas tundub ka väiksem privaatsus olevat uus reaalsus, sest me kõik anname oma andmetele ligipääsu firmadele, nagu Apple, Google või Microsoft. Siinsete kindlustusseltside väljakutse seisneb selles, kuidas saada kliendi nõusolek nendele andmetele ligipääsuks ja kuidas neid andmeid kasutada, et pakkuda headele klientidele veelgi paremat hinda või teenuseid. Näiteks Soomes on Hyundai välja töötanud kindlustuslahenduse, kus kindlustusfirma saab ligipääsu kiiruseületamiste andmebaasile ja pakub paremat hinna- või boonustaset neile, kellel ei ole rikkumisi (kuid ei tõsta hinda klientidele, kes on saanud trahvi kiiruse ületamise eest). „Kutsun oma kolleege ja oma meeskonda üles olema loomingulised ja mitte kõhklema pakkumast välja ideid, kuidas saame oma teenuseid või protsesse muuta või arendada,“ teeb ta kokkuvõtte.

Jaeklientide segmendis moodustab väga suure osa käibest küll liikluskindlustus, kuid enamik neist klientidest vajavad ka muid kindlustuslahendusi, nt kaskot, kodukindlustust või õnnetusjuhtumikindlustust. BTA hoiab nende klientidega ühendust e-kanali ja telefonimüügi kaudu.

BTA suurim tugevus äriklientide segmendis on eelkõige mootorsõiduki-, garantii-, merendus-, vastutuskindlustuse ja ravikindlustuse valdkonnas. BTA ambitsioon on parandada positsiooni ettevõtete kindlustusandjana, muutudes senisest aktiivsemaks ka äriklientide varakindlustuse ja ehitusriskide valdkonnas.