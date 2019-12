Hiljem pensionile või väiksem pension? Prantsusmaad tabas streigilaine

Töötajad on tigedad seoses plaanitava pensionireformiga. Kardetakse pensioniea tõstmist või väiksemat pensioni.

Enam kui 800 000 töötajat demonstreerivad muutuste vastu. Mõnedes linnades on toimunud protestijate ja politsei kokkupõrked.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tahab viia sisse universaalse punktipõhimõttel pensionisüsteemi. See asendaks praegust Prantsusmaal valitsevat olukorda. Prantsusmaal on era- ja riigisektoris 42 erinevat pensionisüsteemi, kus pensionile mineku iga ja väljamaksete suurus on erinev.

„Me peame majanduse välja lülitama,“ ütles ametiühinguorganisatsiooni Force Ouvriere'i ehk tööliste väe esindaja Christian Grolier. „Inimesed on valmis võitlema.“

Enam kui 800 000 inimest osaleb enam kui sajas linnas kogu Prantsusmaal meeleavaldustel, teatas siseminister. Ametiühingu CGT andmetel on ikkagi tänavatel meelt avaldamas 1,5 miljonit inimest.

Sama ametiühing teatas, et nende liikmed on blokeerinud riigi kaheksast naftarafineerimistehasest seitsme tegevuse, mis võib streigi jätkudes põhjustada tanklates kütusepuuduse.

Pariisi populaarsed turismiobjektid nagu Eiffeli torn, d'Orsay muuseum ja Versailles palee on külastajatele suletud.

90 protsenti TGV kiirrongi ja linnadevahelistest rongide reisidest on tühistatud. Pariisis on 16 metrooliinist töötavad vaid viis. Sajad lennud on tühistatud. Air France tühistas 30 protsenti Prantsusmaa sisestest lendudest ja kümme protsenti lennujuhtimiskeskuse töötajate minemajalutamise tõttu.