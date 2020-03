Hiljuti Soome tagasi tööle läinud eestlane: hetkel on plaan jääda siia võimalikult kauaks

„Tulin 16. märtsil Soome tööle, et alustada ja viia lõpuni uus objekt,” räägib Helsingist 400 kilomeetri kaugusel võrdlemisi kõrvalises kohas palkmaju ehitav Andres*, kelle sõnul on see parim viis ennast praeguses olukorras muust maailmast isoleerida ja samal ajal majanduslikult stabiilseks jääda.

„Kuid hirm on ikkagi. Hirm tagasi Eestisse minna. Sest kui tagasi lähen, elan teadmatuses ja ei tea, mis edasi saab – sellega katkeks ka minu sissetulek. Seega hetkel on plaan jääda siia võimalikult kauaks, kuniks piirid avatakse. Kahjuks pere pole sellega arvestanud, aga eks nad mõistavad ja on mulle igati toeks,” tõdeb mees.

Töö pärast veel ei muretse

Seda, kui palju koroonaviirus Soome ehitussektorit üldiselt mõjutanud on, Andres öelda ei oska, kuid vähemalt enda olukorda hinnates näeb ta, et neil tööd jagub. „Mitu tööd veel ees ootamas ja tõenäoliselt plaanime pikemaks ajaks jääda, et mitte enda sissetulekut riski alla seada,” märkis mees. Kohas, kus ta töötab, on kokku neli inimest Eestist.

„Põhiline, mis läbi kumab, on teadmatus – et mis edasi saab. Jälgime iga päev uudiseid ja hoiame pöialt olukorra paranemise poolt. Aga ilmselgelt oleme kõik mures,” kirjeldab Andres. Soomes on ta vahelduva eduga töötanud umbes kaks aastat. „Firmas, kus praegu olen, peaaegu aasta,” märkis ta. Palka seni vähendatud ei ole ja talle teadaolevalt ei vähendata ka.

Kui tavaliselt on Andres Soomes 2-3 nädalat tööl – sõltuvalt objekti töömahust –, siis praegu on tal plaan jääda sinna aprilli keskpaigani. „Aga eks lõpuks otsustame ikkagi selle põhjal kuidas olukord välja kujuneb. Ise arvame, et siin kuu-kahe jooksul ei muutu midagi, mis piire puudutab,” arvas ta.

Eesti valitsus paremini hakkama saanud