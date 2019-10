Hiljutised kontrollid tuvastasid: valdav osa ehitusplatse eirab tööohutusnõudeid

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, kus toimuvad jätkuvalt tööõnnetused, milles töötaja saab üliraskelt vigastada või hukkub. Eelmisel aastal registreeriti ehituses 440 tööõnnetust, neist 121 rasket ning kolm surmaga lõppenut. Käesoleva aasta septembri keskpaiga seisuga on ehitussektoris registreeritud 294 tööõnnetust, millest 87 olid rasked ning neli inimest kaotas elu.

Ehitussektori tööõnnetuste peamine põhjus on kõrgustest kukkumine. Seetõttu keskenduski seekordne ehitusplatside sihtkontroll töökohtade ja liikumisteede ohutusele, redelite ja tellingute ohutule kasutamisele, isikukaitsevahendite kasutamisele ning ehitusplatside töö korraldusele. Sihtkontrolli käigus avastati 422 rikkumist.

Suurimad probleemid olid seotud tellingutega, mille korrasolek oli kontrollimata. Mitmel ehitusplatsil toetusid tellingud juhuslikele lauajuppidele, tellingupostide all polnud ettenähtud alusplaate, puudusid vahepiirded, jalapiirded või jäigastusdiagonaalid. Samuti oli probleeme liikumisteede korrasolekuga, sest ajutised juhtmed ja kaablid olid korralikult kinnitamata. Töökohtade ohualad olid enamjaolt eraldatud või piiratud, ehitustõstukid olid korras ja nõuetele vastavad. Paranenud on ka arusaam, et isikukaitsevahendeid on mõistlik kasutada.

Tööinspektsiooni järelevalve osakonna juhataja Silja Soone sõnul jätab enim soovida üldine tööohutuskontroll ehitusplatsidel. „Korrapärase kontrolli käigus tuleksid välja sellised probleemid nagu tellingute ohtlik konstruktsioon ja kiivriteta töötajad ehitusplatsil. Isikukaitsevahendite kasutamine on aastate lõikes oluliselt paranenud, ent paraku ilmuvad ikka veel mõnel puhul kiivrid pähe alles siis, kui tööinspektor ehitusplatsile jõuab,“ ütles ta.