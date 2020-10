Hillar Teder: annetuste ja Porto Franco vahel seoses otsimine on meelevaldne

„Keskerakonnal ei olnud Porto Francoga mitte mingisugust pistmist," lausus Hillar Teder. „Valitsuse otsus tuli kõige lõpus. KredExist on koroona ajal laenu saanud kui mitte sajad, siis kümned ettevõtted. Ei saa ju öelda, et kui nad ei oleks annetanud, siis nad laenu ei saa. Nendest kümnetest või sadadest ettevõtjatest üks on annetanud, aga laenu on saanud kümned või sajad ettevõtted. Kuidas siit saab leida mingisugust seost või mustrit."

„Kriisi ajal hakkavad pangad muretsema, et kas nad üldse tahavad laenu anda või mitte. EBRD ja Luminori lepingus on laenuraha nagu olemas," lausus ta. „KredExi antud raha on lihtsalt vahefinantseerimine. Kui keegi ütleb, et see on Porto Francole soodne laen, siis Eesti riigile makstav intress on nagu topelt, sest samade summade pealt makstakse ka pankadele."

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles "Aktuaalsele kaamerale", et võttis pärast Hillar Tederi suurannetuste laekumist temaga isiklikult ühendust ja Tederi kinnitusel oli suurannetuse ajendiks valitsuse toetus Rally Estoniale, mitte tema poja arendatavale Porto Francole.

1. juulil sel aastal tegi kinnisvaraettevõtja Hillar Teder Keskerakonnale 30 000 euro suuruse annetuse. Natuke hiljem, 30 juulil, tegi valitsus otsuse anda Porto Francole käibekapitalilaenu 39,4 miljonit eurot tähtajaga kuni kuus aastat. Intress on 12 kuu EURIBOR pluss kaks protsenti aastas.

Valitsuse otsuse tegemise järel, 9. septembril annetas Hillar Teder Keskerakonnale veel 30 000 eurot.