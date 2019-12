Hillar Teder Ukrainas läbielatust: minu peal rakendati psühholoogilist survet

2009. aastal saatuslikuks saanud tehing Ukraina ärimehe Andrei Adamovskiga kulmineerus aastatepikkuseks protsessiks, mis pole tänaselgi päeval otsest lahendust leidnud: 2013. aastal kaotas Tederi äriühing ukrainlaste skeemitamise läbi 200 miljoni dollari väärtuses kinnisvara, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Tederile käkki keerates hoiatas Adamovski kunagist äripartnerit, et eestlasel polevat lootustki läbi õigusemõistmise Ukraina magnaadiga jageleda ning oma vara tagasi saada. "Ta ütles kohe, et ei kavatse lahkuda ja läheb kohtusse. Ja et vaevalt me teda kohtus võidame," tunnistas Teder.

Makstud käpp süsteemis sees

Andrei Adamovski pani õigussüsteemi hammasrattad liikuma endale soodsal viisil, kasutades ära oma hüpiknukku Verhovna Radas - Ukraina parlamendi kohtute ja prokuratuuri järelevalvekomisjoni liiget Oleksandr Granovskit.

"Granovski kohtus president Porošenko ülesandel kohtunike ja prokuröridega ning andis neile juhtnööre, kelle suhtes kohtuasju algatada, keda kohtusse saata, milliseid asju lõpetada," väitis Ukraina ajakirjanik Dmitro Gnap Insightile. "Või nagu Tederi juhtumi korral tehti - vahistada tema advokaadid ja survestada töötajaid, et Teder lõpetaks oma vara eest võitlemise."

Survestamine oli lihtne ja tõhus: praktiseeriti kriminaalasjade algatamist ja töötajatele kahtlustuste esitamist. Süüdistati näiteks kohtunikele altkäemaksu pakkumises.

"Kahtlusalune on isik, kelle suhtes kohaldatakse tõkendeid ja keda kutsutakse ülekuulamistele. On ka muid meetodeid elu mitmekesistamiseks," rääkis "Insightile" Jevgeni Malejev, Tederi ettevõttega seotud juriidilise teenistuse juht ja kahjukannataja.