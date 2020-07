Hillar Tederi endine äripartner Ukrainas: Teder püüdis minu mustamiseks tuntud blogijaid ära osta

Adamovski märgib oma Ukraina väljaandes Majanduse tõde avaldatud kirjutises, et endise äripartneri järjekordne rünnak ületas igasugused piirid, eelkõige moraalsed.

Adamovski hinnangul püüab Teder suunata Ukraina presidenti lojaalsele kaastööle läbi ajakirjandusväljaannete.

Adamovski ning Teder olid Kiievi meelelahutus- ja kaubandusekskuse SkyMall kaasomanikud. Paraku võeti Tederilt see 200 miljonit dollarit maksnud kinnisvara ära.

Hillar Teder onUkraina börsiettevõtte Arricano Real Estate suurim aktsionär. Sellele firmale kuulus ka SkyMall. Firma jäi keskusest ilma 2013. aastal, kuid pole loobunud võitlusest selle tagasisaamsie eest.

Teder alustas SkyMalli ehitamist 2008. aastal, kuid 2009. aasta finantskriisis nappis selle ehitamiseks raha ja ta leidis endale partneri- Ukraina mõjuka miljonäri Andrei Adamovski.

ETV+ uuirvale saatele "Insight" rääkis Teder eelmise aasta detsembris, et Adamovskit oma projekti kaasates arvestas ta ajutise partnerlusega. Allkirjastati leping, mis andis Arricanole õiguse oma aktsiad poole aasta pärast tagasi osta, vahendas ERR Uudised. Seejuures pakuti partnerile äärmiselt soodsaid tingmusi: 2010. aasta märtsis 40 miljonit dollarit projekti investeerinud Adamovski oleks novembris tagasi saanud 50 miljonit. "Kuue kuuga 10 miljonit. Päris kõrge intress, aga me olime huvitatud ehituse lõpuleviimisest," selgitas Eesti ärimees oma nõustumise põhjuseid. Ent kõik läks teisiti. Kui saabus aeg, mil Adamovski pidi oma aktsiad tagasi müüma, teatas ta Tederile, et ei kavatse SkyMalli projektist lahkuda. Seejuures hoiatas ta partnerit, et viimasel ei tasu õigusmõistmise peale loota. "Ta ütles kohe, et ei kavatse lahkuda ja läheb kohtusse. Ja et vaevalt me teda kohtus võidame," tunnistas Teder.