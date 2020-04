Hinge vaakuv Saaremaa firma riigile: praegu ei ole aeg puhkamiseks aripaev.ee RUS

Foto: Grand Rose Spa Facebook

Saaremaa suurima tööandja Grand Rose Spa omanikfirma Spa Tours juht Kalle Kuusik soovitab otsustajatel, olgu siis valitsusel, töötukassal või riigiaparatuuril, hakata tööle vähemalt kahes vahetuses. „Mitte võtta isegi poolt nädalat istungitevaba aega - niisuguseid asju praegu teha ei saa. Inimesed saarel on hädas. Nad on lõksus," rääkis Kuusik Äripäevas.