Hinnad langevad. Kriisis saavad esimesena pihta just selliste korterite müüjad

Tallinna korterite pakkumishinnad pöördusid langusesse, müüjad on hinda vähendanud juba 8 protsendil kõigist viimase nelja nädala jooksul pidevalt müügis olnud korteritest. "Kõige sagedamini on kuu jooksul müügihinda langetanud just 1970ndate ja 1980ndate korterite müüjad," rõhutas LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing. Ligi 15% nende kümnendite korteritest on märtsi jooksul odavnenud.

Saksingu kinnitusel pole suur hinnalangus ja tehingute vähenemine veel kätte jõudnud, kuid aktiivne müügihindade langetamine 1970ndate ja 1980ndate korterite segmendis osutab turu valukoha kätte.

Nõuka-aegsed korterid olid Saksingu hinnangul uutega võrreldes juba aastaid tugevalt ülehinnatud. "Paiguti jäi kvaliteetsete uute korterite ja halva planeeringuga nõukakorterite hinnavahe vaid paarisaja euro kanti ruutmeetri kohta," selgitas Saksing. "Koos kapitaalremondiga tuli vana korter kallimgi, ning halb planeering ja suured soojuskaod jäid alles."

Kõige sagedamini on müüjad hindu langetanud halvas seisukorras korterite puhul. Uutest korteritest on märtsi jooksul odavnenud vaid 5% ehk iga kahekümnes.