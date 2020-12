Hinnalangust põhjustab endiselt odav nafta

Mootorikütuste hinnad olid 16% odavamad kui eelmisel aastal ning põhjustasid suurema osa tarbijahinnaindeksi langusest (0,9 protsendipunkti). Teenuste hinnad tavaliselt novembris odavnevad hooajalisuse tõttu, kuid tänavu hinnalangust ei toimunud. Turismiteenuste, eelkõige majutusteenuste hinnad on kriisi tõttu juba väga odavad ning edasiseks hinnalanguseks on jäänud vähe ruumi. Koroonaviiruse levikuga kaasnevate kulude tõttu on aastaga enim kallinenud hambaravi (8%) ja sotsiaalhoolekanne (10%). Uue tegurina tõusid novembris pangateenuste hinnad kuuga 8%.

Hinnalangust on soosinud tööjõukulude vähenemine. Palgafond kahanes teises kvartalis, kui koroonakriis algas, ulatuslikult ja suhteliselt kiiresti nii töötajate arvu vähenemise kui ka palgakasvu pidurdumise tõttu. Kuna majandusaktiivsus on kahanenud ja seetõttu ka tööjõunõudlus vähenenud, on töötajate positsioon palgaläbirääkimistel nõrgem ning töötasu kasv püsib lähitulevikus tagasihoidlik. Uue tõusutsükli alustamiseks on järgmisel aastal rohkem majanduslikku kandejõudu ning tarbijahinnad hakkavad järk-järgult tõusma. Järgmise aasta teises kvartalis võib hinnakasv ulatuda juba 2% lähedusse.