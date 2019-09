Hinnatud tippjuhi asemel astub Nordicas ametisse hoopis visioonita lennundusfänn

Juuli lõpus teatas Gunnar Kobin Nordica nõukogu juhile Toomas Tiivelile, et ta siiski ei hakka 1. septembrist riiklikku lennufirmat juhtima. Seejärel otsustati mainekorralduse nimel vaikida nässuläinud juhivalikust, kuni saab edastada kaks-ühes-teate: hinnatud tippjuhiks peetav Kobin loobus, aga leidsime tema asemele suurte kogemustega lennundusfänni, omaaegse Estonian Airi juhi Erki Urva.

See sai selgeks eile hommikul. Kui Ärileht pöördus Kobini poole palvega teha temast värskeid fotosid ja kuulata esimese tööpäeva muljeid, vastas too ootamatu ja talle omaselt terava sõnumiga: „Minust pole mõtet pilti teha, sest ütlesin juba kuu aega tagasi uue töökoha üles.”

See lõi sassi ka Nordica „geniaalse” sõnumiedastamisstrateegia, sest lennufirma töötajad lugesid uudist õhku ahmides veebist, mitte ei kuulnud seda majast. Sealjuures kinnitas Toomas Tiivel kiiresti meediale, et uue juhiga on sõlmitud ahjusoe leping ja Erki Urva hakkab tööle teisipäevast (tänasest).