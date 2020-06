Hipodroomi pikk saaga saab läbi. Suur osa krundist läheb peagi uue tugeva arendaja kätte. Tekkimas on uus linnak

Täna hakkas täistuuridel levima uudis, et Hipodroomi krundil hakkab lõpuks pihta arendustegevus. Sellest on räägitud aastaid. Küll on vastu olnud kohalikud inimesed, küll on püütud linnajuhtidele maksta altkäemaksu. Ka täna on krundi ümber käimas juba kurikuulsaks saanud 50 000-eurose annetuse lugu. Hiljuti said krundi arendajad ja linn kokkuleppele ja viimased takistusid kadusid. Järgmine samm - hakata taotlema ehituslubasid. Selgub, et 250 000-ruutmeerisele krundile tuleb täiesti uus elu- ja ärilinnak ja suurim arendaja ei ole sugugi punt, mis praegu annetuse looga seotud on.