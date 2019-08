Hirm viimse päeva ees muudeti Ameerikas tulusaks punkrite äriks

Viimsepäevainvesteeringud pole ainult äri vaid kutsumus. "Ma päästan elusid," ütles Hall oma punkri külastamise ajal ja nõudis täpse asukoha varjamist. Lift viis sügavale maa alla. maa alla "Minu jaoks on see asi, milles on hea olla," õhkas mees.

Viimsepäevaprojektid leiuavad palju skeptikuid, nende seas Kansase ülikooli antropoloogiaprofessor John W. Hoopes, kes uuris aastaid müüti, et maailm lõppeb 2012. aastal.

Ta süüdistas viimsepäeva investoreid ellujäämisporno levitamises. Hoopes kirjeldatas seda äri kui hüpermaskuliinset fantaasiat, et oht on lähedal ja ainult mõned vähesed suudavad päästa ennast ja oma perekondi - kui nad on selleks valmis.

“Hirm müüb veelgi paremini kui seks,” ütles Hoopes. "Kui saate panna inimesi kartma, võite neile müüa igasuguseid asju ja see hõlmab ka punkreid."

Kuid ellujäämiskodud täidavad nüüd Ameerika sisemaad, tõmmates ligi kliente inimeste seast, kes otsustavad ühiskonnast eemalduda või vähemalt valmistuda põgenemiseks.

Colorado Castle Rocki tervisekindlustusagent Kolo Bandilla (52) nimetas oma kuulumist ellujäämiskogukonda, mis usub, et taevas langeb alla ja mida nimetatakse Fortitude Ranchiks, mõistlikuks kindlustuspoliis.

"Mulle ei meeldi olla millestki sõltuvuses, olgu see siis suur valitsus, suured toiduallikad või suur farmaatsia," ütles ta. „Minu huvi ei pärine hirmust . Minu huvi on pärit vabadusest. ”

Las Vegases on Avon Cosmetics tegevjuhi Girard Hendersoni ehitatud maa-alune punker, mis sisaldab keskaegset kööki ja puuküttega kaminat, on müügis 18 miljoni dollariga.

Indiana osariigis muutis California kinnisvaraarendaja Robert Vicino on ta ostnud Lõuna-Dakotas 575 endist relvakeldrit, mis ta on muutumas korterite kogumiks, mida ta nimetab suurimaks ellujäämiskogukonnaks maa peal.