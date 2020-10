Hispaania oli sunnitud Madridi sulgemiseks eriolukorra kehtestama

Hispaania sotsialistide juhitud valitsus kuulutas täna välja eriolukorra pärast seda, kui kohus otsustas eelmisel reedel pealinna elanikele kehtestatud liikumispiirangud tühistada, vahendab Reuters Hispaania riigitelevisiooni. Nii riigist endast kui ka selle pealinnast on üks kõrgeima nakatumisenäitajaga piirkondi terves Euroopas. Alla jäädakse üksnes kääbusriigile Andorrale.

Tegu on järgmise sammuga konfliktis peaminister Pedro Sanchezi valitsuse ja Madridi regioonijuhi vahel, kes usub, et nädal aega tagasi kehtestatud piirangud on ebaseaduslikud, liiga karmid ja kohalikule majandusele hävitavate tagajärgedega. Suur hulk nendest 3,8 miljonist Madridi ja selle üheksa eeslinna elanikest on valitsuse värske otsuse peale väga vihased.

Tervishoiuministri möödunud reedese korralduse kohaselt keelati Madridi ning selle eeslinnadesse sisenemine ja väljumine. Seda võis teha üksnes erakorralistel põhjustel. 8. oktoobri seisuga oli piirkonna nakatumisnäitaja 723 nakatumist 100 000 elaniku kohta.

Madridi regioonijuht Isabel Diaz Ayoso leidis, et selliste drakooniliste liikumispiirangute asemel tuleks olukorrale oluliselt paindlikumalt läheneda. Samale seisukohale asus neljapäeval ka Madridi kohus, kes tühistas Hispaania valitsuse nädalatagused piirangud. Sellele vastaski Hispaania valitsus pealinnas eriolukorra väljakuulutamisega.

Ärileht kirjutas ka eelmisel nädalavahetusel Hispaania pealinnas kehtestatud liikumispiirangutest. Muuhulgas tõid kohalikud ettevõtjad välja, et nende piirangutega kaob Madridist 18 000 töökohta nädalas.