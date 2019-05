HKScan lõpetab kohtuasjad oma endiste juhtide Tuvi ja Soormi vastu

Kohtusse pöördus ka HKScan Estonia AS ning nõudis hagis Soormilt 2 558 179 eurot. HKScan Estonia hinnangul oli Soorm tekitanud ettevõttele kahju sellega, et allkirjastas AS Rakvere Lihakombinaat nimel (kehtiva ärinimega HKScan Estonia AS) ja AS Tallegg nimel 2014. aasta 29. jaanuarist kuni sama aasta 27. märtsini kolm garantiikirja.

Nii Soorm kui ka Tuvi senise kohtukäigu jooksul neile esitatud nõudeid ei tunnistanud ning vaidlesid kõigile kolmele hagile kogu ulatuses vastu. Seda, et HKScan on asunud Tuvi ja Soormiga nendes vaidlustes kompromissi otsima, selgus mai alguses, kui ühe kohtuasja istung sel ettekäändel ära jäi.

Kriminaaluurimine käib

HKScani eksjuhid on ka keskkriminaalpolitsei uurimise all, kahtlustatuna suures ulatuses omastamises ja rahapesus.

HKScan on Põhjamaade liha- ja toiduainetööstuse ettevõte, kus töötab ligi 1200 inimest. Ettevõtte kliendid on jaemüügi-, toitlustus-, tööstus-, ja ekspordisektorid. HKScani koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis ja Baltimaades. Tooteid eksporditakse ligi 50 riiki. HKScani netokäive oli 2018. aastal 1,7 miljardit eurot.