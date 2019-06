HKScani kontserni juht: praegu peame verejooksu ettevõttes peatama

Ühtlasi tõdes Hemmilä, et ta pole rahul ühegi HKScani tootmisüksuse kasuminäitajatega – pikalt heade tulemustega silma paistnud Eesti tütarfirma ei ole siin erand –, kuid ta usub, et järgmise kolme aastaga on võimalik kogu kontserni kasumlikkust parandada ja viia ettevõte Põhjamaade turuliidrite sekka. Eesti ettevõtte juhti Anne Meret hindab soomlane aga väga.

Viis aastat tagasi müüs HKScan oma Poola äri maha. Kas kaalute ka praegu mõnel tänasel turul oma tegevuse koomale tõmbamist?

Ma ütleks nii, et igas suurettevõttes käivad kogu aeg arutelud olemasoleva äriportfelli üle – mida tuleks ettevõttes alles hoida ja millest tuleks loobuda, kuhu me peaksime investeerima ja kus me peaks kaaluma ka uute ettevõtete omandamist. See protsess käib kogu aeg. Küll aga on praegu kogu meie tähelepanu suunatud etttevõtte uuele kursile suunamisele.

Sellest tingitult on meil vaja ka täiendavat kapitalisüsti, kuna meil on teatud finantsriskid, mis puudutavad meie pangalaenude kovenante. See aktsiaemissioon annab meile aega juurde, et me saaksime ettevõtte uuele kursile suunamisega lõpuni minna (viitab kuni 60 miljoni euro suurusele emissioonile, mis on lähiajal plaanis – S. L.).

Seega praegu ei plaani te ühtegi tootmisüksust maha müüa ega ka ühtegi juurde osta?

Selleks ei ole hetkel õige aeg. Praegu on olulisem põhitegevuste säilitamine, peame verejooksu ettevõttes peatama. Meil on Soomes Rauma tehas, mis veritseb väga tugevalt. See mõjutab kogu grupi tegevust, mõnel turu rohkem kui mõnel teisel.

Praegu püüame verejooksule piiri panna ja siis hakkavad kõik HKScani grupi ettevõtted vaatama rohkem ringi – mida tuleks üles osta, mida tuleks maha müüa või on see ettevõte huvitatud mõnda täiesti uude, täna kasvavasse tootekategooriasse sisenemisest.