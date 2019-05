HKScani koondamislaine mõjutas Baltikumis enim Eesti üksust

Soome lihatööstuskontsern HKScan alustas veebruaris koondamisläbirääkimisi kõigi üksuste kontoritöötajate ja juhtide osas. Esmaspäeval teatas ettevõte börsile, et on nendega lõpule jõudnud. Kokku koondab lihatööstuskontsern 183 inimest kõigi riikide peale, kus tegutseb. Seejuures näiteks Rootsis vähendas ettevõte töötajate arvu 69 inimese võrra.

„Efektiivsuse tõstmine toimub ka Baltikumi kõigis kolmes riigis ja neljas ettevõttes.” tõdes HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere. Ta selgitas, et Baltikumis puudutas plaan vähendada kontoritöötajaid umbes 30 inimese võrra. Enamus sellest on juba teostunud. „Riigiti me numbreid ei erista, aga kuna Eestis töötab üle 80% Baltikumi töötajaskonnast, on Eesti osakaal suurim,” lausus Mere.

Ühtlasi rõhutas HKScani Eesti juht, et muudatus puudutas ainult nö valgekraesid ehk juhte, kontoritöötajaid ja spetsialiste. „See muudatus ei puuduta tootmistöötajaid, keda me otsime aktiivselt juurde seoses tootmismahtude suurenemisega ja sel aastal toimuvate suurte investeeringutega,” märkis Mere.

Kontoritöötajate koondamislainega soovis HKScan üle kontserni kokku hoida 10 miljonit eurot. See hakkab mõju avaldama selle aasta 4. kvartalist. „Meie kindel fookus on oma majandusliku olukorra parandamisel,” põhjendas sammu HKScani kontserni tegevujuht Tero Hemmilä, kes on veendunud, et selle sammuga paraneb ettevõtte kuluefektiivsus.

HKScan tegutseb lisaks Soomele, Rootsile ja Balti riikidele ka Taanis. Hiljuti müüs ettevõte oma Poola üksuse. Ettevõte annab Eestis tööd ligi 1200 inimesele. Selle alla kuuluvad Rakvere lihakombinaat ja Tallegg.