HKScanist lahkus Eestis korraga kaks juhti. "Allhoovusi otsida pole mõtet."

Praeguseks Eesti suurima loomasöödatootja Scandagra Eesti tegevjuhina töötav Venelaine märkis, et on seal uuel töökohal alustanud: "Siin mingeid allhoovusi otsida pole mõtet."

Venelaine kinnitas, et tema ja koos temaga samal päeva HKScan Estonia juhatusest lahkunud Tarmo Toomela lahkumine ei ole seotud ei koondamislainel oleva HKScani Soome emafirma ümberkorralduste ega uurimisega.

Lõppeva nädala alguses andis HKScani Soome emafirma teada, et on jõudnud lõpuni koondamislainega, mille tagajärjel kaotavad töö 183 kontoritöötajat, juhti ja spetsialisti kõigist ettevõtte ükskustes. HKScani Eesti juht ütles Ärilehele, et Baltikumis mõjutas see samm umbes 30 töökohta, enamus neist asus Eestis.