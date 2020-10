H&Mi ellujäämisplaan: Rootsi rõivakett plaanib sulgeda 250 kauplust

Rootsi rõivakett Hennes & Mauritz tuleb koroonakriisist oluliselt tugevaman välja, kinnitas ettevõtte uus tegevjuht, kes samal ajal andis teada rekordarvu kaupluste sulgemisest, kirjutab Financial Times. See kõik on aga vajalik, et suunata rohkem ressurssi veebimüügi kanalite väljaarendamisse.

Rootsi kiirrõivakett teatas neljapäeval, et sulgeb järgmise aasta jooksul oma 5000 kauplusest 250. See toimub vastavalt sellele, kuidas ettevõttel õnnestub oma seniste rendilepingute tingimusi läbi rääkida ja neid lõpetada.

„Taastumine [kriisist] on olnud parem ja kiirem, kui me lootsime. Väga julgustav on näha, et me suutsime juba selles kvartalis tagasi kasumisse jõuda. Me tuleme sellest kriisist senisest tugevamana välja,” rääkis jaanuarist ettevõtte tegevjuhina ametis olnud Helena Helmersson Financial Timesile.

H&M on viimase kümnendi heidelnud sellega, et investorite meelest ei ole suutnud rõivakett piisavalt kiiresti lõpetada oma tormilist kauplusevõrgu laiendamist selle asemel, et veebimüügi kanalitesse jõulisemalt investeerida.

Siiski on Zara emafirma, Inditexi järel maailmas suuruselt teine rõivakett asunud viimastel aastatel lõpuks investorite nõutud muudatusi ellu viima ning värske tegevjuht toob koroonakriisi põhjenduseks, et seda protsessi veelgi kiirendada.

Samas rõhutas Helmersson, et vaatamata sellele, et H&M kavatseb järgmise aasta jooksul sulgeda rekordarvu kauplusi, usub rõivakett jätkuvalt füüsilistesse kauplustesse. „On väga põnev väljakutse kujundada poevõrk selliselt ümber, et nii füüsilised kauplused kui ka e-pood suudaks täita oma rolli,” rääkis ta.

H&Mi tegevjuhi sõnul muudetakse osad sulgemisele minevad kauplused ümber e-poe jaoks vajalikeks sorteerimiskeskusteks. „Ma olen kindel, et me tuleme sellest [kriisist] tugevamana välja, kuid ma ei hakka eitama, et praegu kriis jätkuvalt kestab,” sõnas Helmersson, lisades, et viiruse teiseks laineks oli rõivakett juba paremini valmistunud.

H&M käive langes septembris 5%, samas kui kolmanda kvartali tulemused langesid mullusega võrreldes 16%, piirdudes 50,8 miljardi Rootsi krooniga ehk 4,87 miljardi euroga. Samas suutis ettevõte taas kasumisse jõuda. Kui teises kvartalis pidi rõivakett võtma vastu viie miljardi Rootsi krooni ehk 480 miljoni euro suuruse kahjumi, siis kolmandas kvartalis teeniti 1,8 miljardit Rootsi krooni ehk 170 miljonit eurot kasumit.

Helmerssoni sõnul aitas sellele kaasa nii kiire ja otsustav reageerimine kui ka õnnestunud rõivakollektsioonid, mistõttu oli täishinnaga toodete müüki rohkem. Kriisi kõrghetkel sulges uksed ca 80% H&Mi kauplustest. Praegu on jätkuvalt suletud vaid 166 poodi.