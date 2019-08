Hoia oma maksuasjad korras: laenu taotlemisel võib nüüd pank küsida kliendi andmeid otse maksuametist

Teenus valmis LHV ja MTA koostöös. Esimesena lisandus uus andmevahetusvõimalus LHV Finance’i pakutavatele tarbimislaenude – LHV väikelaenu, remondilaenu, sisustuslaenu, autolaenu ja tervise- ja ilulaenu taotlemisele.

LHV jaepanganduse ja LHV Finance’i juhi Kadri Kiiseli sõnul on tegemist taaskord hea näitega avaliku ja erasektori koostööst, mis võimaldab klientidele pakkuda paremat kliendikogemust. „Isegi kui Maksu- ja Tolliameti andmete kasutamine ei kõla iseenesest uudsena, oleme uhkusega esimene seda võimalust kasutav krediidiasutus,“ rääkis Kiisel. „Maksuhalduri huvi on, et krediidiotsuste tegemisel võetaks arvesse kliendile makstud ametlikku töötasu. Meile aga võimaldab uus andmevahetus kliendile pakkuda kiiremat ja mugavamat teenust,“ lisas Kiisel.

Uuendus tähendab, et väikelaenude taotlemisel saab klient pärast isikutuvastust valida võimaluse esitada ja tõendada oma sissetuleku andmed Maksu- ja Tolliametile deklareeritud informatsiooni põhjal. Paljudel juhtudel kiirendab see oluliselt laenuotsuse tegemise protsessi, kuna kliendi nõusolekul edastab MTA kiiresti info kõikide isikute osas, kelle palgamaksed on tööandja deklareerinud.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmann soovitab enne laenu taotlemist oma maksuasjad üle vaadata. „Maksuhalduri andmetele tuginemine aitab juhtida inimeste tähelepanu sellele, kas nende palgalt on tööjõumaksud tasutud. Ametliku sissetuleku arvesse võtmine laenu andmisel võimaldab saada laenu vastutustundlikult ja aitab kindlasti kaasa ümbrikupalga leviku vähenemisele,“ rõhutas Reitmann.