Hoiatav näide: krõbedat ettemaksu küsinud kütteseadme paigaldaja lasi ettevõtte põhja ja kadus rahaga

Juba veebruaris hoiatas tarbijakaitseamet, et OÜ-le ArcticCat Kliima kuuluv veebipood www.ackliima.eu ei täida oma võetud kohustusi tarbijate ees. Ka Ärilehega võttis ühendust üks pettasaanud klient, kes jäi ArcticCati ja selle juhi Vahur Essensoni tõttu ilma kümnest tuhandest eurost, mis ettemaksuks maksti. "Kahtlus on, et see on skeem, ta kogub ettemaksuarveid ja likvideerib firma!," pahandab klient Arvi Uukkivi.

Ta tegi ka politseisse avalduse, kus kirjeldas detailselt Essensoni ehk toonase firma juhi käitumist. "Essensoni jutt oli, et tööd on palju ja on järjekord ja kohe ta meile tööd tegema ei saa tulla. Kui ütlesime, et tahaksime jupikaupa maksta siis teatas ikka, et kui tahate kiiremini siis makske kogu arve ära. Siis me tulime talle vastu, et meil ka väga kiire ei ole ja asi võib lükkuda kevadesse." Nüüd aga Uukivi enam ettevõttega kuidagi ühendust ei saa ning politsei ütleb, et see on tsiviilasi, millega peab maakohtusse pöörduma.

"Mitte igasugune kokkuleppega võetud kohustuse täitmata jätmine ei ole vaadeldav pettusena kelmuse koosseisu tähenduses. Asjaolu, et lepinguid/kokkuleppeid ei suudeta või ei soovita mingil põhjusel täita kuulub majandustegevuse tavapäraste riskide hulka," seisab politsei teates kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta.

Advokaat: firma omanik ei vastuta