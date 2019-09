Hoiu-laenuühistud on plahvatuslikult kasvanud

Äripäevas on põhjalik käsitlus Eriali hoiu-laenuühistu kohta, et hoiustajate rahadega toidetakse keelatud tehinguid. 2019. aasta jaanuaris raporteeris Erial loo pealkirjas, et lõpetas 2018. aasta plussis. Sisus pole kirjas, kui suur siis kasum on. Juba õige pea, pärast aastabilansi esitamist äriregistrile, on kogu informatsioon avalikult kättesaadav ka hoiu-laenuühistu ERIAL veebileheküljel, kirjutas sisuturundusloos Erial Ärilehes. Rohkem kasumi teemal ei peatutud.

Eriali kodulehel pole ikka hoiu-laenuühistu majandustulemusi. Äriregistri andmetel ulatus mullu puhaskasum 59 491 euroni.

See hoiu-laenuühistu kaasab klientidelt raha 12 protsendiga aastas. Tasub tähele panna, et kuigi tulumaksu mahaminekut hoiusekalkulaator arvestab, pole seal arvutuses sees, et ühekordset HLÜga liitumistasu maksmata ja osamakset tegemata hoiust teha ei saa. Esimene on üheksa eurot ja teine minimaalselt 30 eurot. See kahandab hoiuse tootlust.