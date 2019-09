Hoiustajate rahaga toidetakse keelatud tehinguid

Üks sellistest on end suure tootlusega aktiivselt reklaamiv ERIAL, mille lähemal vaatlemisel selgub, et ühistust on asi kaugel, kuna ühistu juures on mitu kohta, mis tekitavad vähemalt küsimusi.

Näiteks eelmise aasta algul ERIALi hoiu-laenuühistu sündides oli selle juhatuses käibemaksupettuses süüdi mõistetud Ilya Dyagelev, keda karistati tingimisi vangistusega.

