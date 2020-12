Holland sulges uue koroonaviiruse tüve hirmus kogu lennuliikluse Suurbritannia vahel

Lennuliikluse keeld Hollandi ja Suurbritannia vahel jääb praeguse seisuga kehtima 1. jaanuarini. Uue viirusetüve leviku kontrolli all hoidmiseks soovitab Hollandi valitsus mitte reisida või teha seda vaid siis kui see on vältimatult vajalik.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson teatas eile, et Londoni ja Kagu-Inglismaa elanikud peavad pühade ajal kodus püsima, kuna seal levib koroonaviiruse uus tüvi. Teates öeldi, et uus tüvi on kuni 70 protsenti nakkavam, kuid tervisele tänaseni teadaolevast tüvest ohtlikum see pole.

Selle nädala algul otsustas Hollandi valitsus kogu riigi lukku panna. Koolidel ja enamikul poodidel kästi vähemalt viieks nädalaks uksed sulgeda. Väljaspool oma leibkonda on lubatud külla kutsuda kuni kaks, jõulupühade ajal kolm üle 12-aastast külalist päevas. Noorematest lastest külaliste arvule piirangut ei kehti. Erandina võivad õppeasutustes tööd jätkata viimase kursuse tudengid ja erivajadusega õpilased.