Hollandi rahandusminister hoiatab: on katastroof, et EL ei suuda rikkaid riike ahvatleda. Tuleb peeglisse vaadata

Hollandi rahandusminister Wopke Hoekstra ütles Briti majanduslehele Financial Times, et on katastroof, et sellised riigid nagu Norra ei taha Euroopa Liiduga liituda, teised nagu näiteks Taani on enda jaoks mõned projektid, näiteks ühisraha euro välistanud, samas kui Suurbritannia on liidust lahkumise äärel.

„Riigid nagu Norra ning Šveits, mis on elamiseks suurepärased kohad ning mille majandus on heal järjel, on otsustanud euroliiduga mitte liituda. Rootsi ja Taani on otsustanud Euroopa ühisraha mitte kasutusele võtta. Ning meie Briti sõbrad on otsustanud Euroopa Liidust lahkuda,“ rääkis Hoekstra. „Kui ei suuda [neid riike] ligi tõmmata ja kaotad Suurbritannia, siis on aeg peeglisse vaadata. Me ei saa seda ignoreerida,“ lausus ta.

Hoekstra sõnul paneb suutmatus rikkaid riike kaasata Euroopa Liidus vinduma sisemise plahvatuse riski.

Oma täna Berliini peetavas kõnes hoiatab Hoekstra, et Euroopa Liit seisab silmitsi kibeda reaalsusega, kus osa elanikest, peamiselt Loode-Euroopas, soovivad lahkuda.