Hollywoodi režissöör tootis kassahitte, elas laia elu, kuid siis muutus tema elu igaveseks

Otsustas kõik ära anda

Läks kolm aastat enne, kui ta leidis taas tee Hollywoodi. Kuid enne seda sai mees ilmutuse ning ta otsustas anda kogu oma varanduse heategevuseks. Ta loobus oma häärberist ja müüs suurema osa varast, sealhulgas autod ja eralennuki. Heategevusega toetas ta kodutuid, keskkonda ja loomi. Näiteks avas ta Charlottesville'is kodutute varjupaiga. Shadyac otsustas kolida haagiseparki.

„Ma arvan, et mul oli kõige vähem edu, kui mul oli kõik olemas...Mul ei olnud eralennukit vaja. Tund sellega lendamist maksis 44 000 dollarit. On inimesi, kes ei teeni sellist summat kogu aastaga...Mida enam ma ära annan, seda rikkamana ma end tunnen. Kõik, mille ära andsin, sain koormaga tagasi. Kuulsuse ja rikkuse ahelad on just sellised - need on ahelad," on ta öelnud.

Kuid tema kõige võimsam tõdemus oli järgmine:

"Keegi ei leba surivoodil mõeldes võimalikult suurele rahahulgale. Nad ütlevad: "ma olen nii õnnelik, et mul on olnud võimalik armastada seda perekonda, olla osa millestki.""

Shadyac tuli filminduse juurde tagasi, aga tema maailma nägemise muutus tähendas ka, et projektid olid teised. Näiteks dokumentaalfilm „Õnnelik", mis uurib 14 erineva riigi ja kultuuri õnne kontseptsioone. 2011. aastal tuli dokumentaalfilm „Mina olen", mis räägib ka tema enda kogetust pärast jalgrattaõnnetust.

Nii muutuski ühe mehe elu täielikult pärast seda, kui ta oli juhusliku õnnetuse tõttu väga rängalt kannatanud. Kas tema uus elu on kehvem eelmisest? Kindlasti mitte.