Holm Bank pakub Eesti parima intressiga hoiuseid

Holm Bank pakub alates maikuust Eesti parima intressiga hoiust, mis võimaldab paigutada raha turvaliselt perioodiks alates kolmest kuust kuni viie aastani. Tähtajalise hoiuse intressimäär eraisikutele on 2,5 protsenti aastas, millele jäävad alla kõigi teiste pankade pakkumised.

Haapsalust alguse saanud perepank Holm tuli eelmisel nädal välja oma avapakkumisega eraklientidele mõeldud hoiustele, mille intressimäärad on kordades kõrgemad konkureerivate pankade omadest. Eriti hea pakkumine kehtib juba lühiajalisel hoiustamisel, kuna tähtajalisele hoiusele kolmest kuust kuni viie aastani makstakse aasta baasil võrdselt intressi 2,5%.

Holm Banki juhi Indrek Julge sõnul on ettevõtte soov pakkuda Eesti inimestele võimalust teenida tunduvalt suuremat intressitulu võrreldes teiste pankade üldise keskmisega. „Meie turul tegutsevate välispankade hoiuseintress on nullilähedane, eriti lühiajaliste hoiuste puhul. Holmi eesmärk on pakkuda parima intressimääraga hoiuseid, mis võimaldavad eraisikutel paigutada oma raha tulusalt ja turvaliselt ka lühema tähtajaga hoiustesse alates mõnest kuust,“ räägib Julge lisades, et kui kodupangas kontol seistes raha intressi ei teeni, on selle hoiustamine 2,5% tulususe juures oluline võit.

Oma seniste säästude paigutamine Holm Banki hoiusele on lihtne ja kiire ning võimaldab ühtlast ja kõrget intressi kõikidele hoiuse tähtaegadele alates kolmest kuust. Hoiustesse saab paigutada summasid alates 500 eurost 100 000 euroni.

Julge sõnul on võimalus eriti kasulik neile, kes on pannud kõrvale raha oma uue kodu sissemaksuks, säästa mustadeks päevadeks või ootamatuteks kulutusteks. „Kindlasti on meie paindlikkus suur eelis just nende jaoks, kellel on võimalik oma summad vaid lühikeseks ajaks kasvama panna,“ räägib Julge.

Julge sõnul kehtib kõrge, 2,5% intressimääraga avapakkumine kuni esimese 10 miljoni euro kaasamiseni. „Arvestades Eesti majanduse head käekäiku ning kõrget säästmismäära, prognoosime, et jõuame eesmärgiks seatud tulemuseni juba esimese kuuga, mistõttu soovitan huvitunutel kiirelt tegutseda,“ ütleb Julge. Loe lisa hoiuse kohta siit.

Kuidas Holmis hoiustada?

Loo Holmi iseteeninduses kasutajakonto.

Täida avaldus ja sõlmi leping iseteeninduses.

Vali periood ja summa. Saad vastu viitenumbri ja kontonumbri, kuhu teha ülekanne.

Soovi korral saad raha tagasi kontole kanda või uue hoiuse avada. Juhul, kui hoiustad 15 000 eurot või rohkem, on esimesel korral vajalik läbida täiendav isikutuvastus, mida saab teha Omniva Holmi iseteeninduskeskkonnas on säästude paigutamine tehtud lihtsaks ja kiireks.Juhul, kui hoiustad 15 000 eurot või rohkem, on esimesel korral vajalik läbida täiendav isikutuvastus, mida saab teha Omniva postkontoris

Holmi ajalugu ja Haapsalu juured

Holm Bank on uus peatükk AS Koduliisingu ja Liisi ajaloos. Panga näol on tegemist ligi 23-aastase edulooga pereettevõttega, mille eelkäija Liisi järelmaks alustas Haapsalus tegevust juba 1995. aastal. Ettevõtet on aastate jooksul usaldanud ligi 350 000 klienti ning täna on panga järelmaksupartneriks üle 1100 kaupmehe ja 2000 müügikoha üle Eesti.

Holm Banki nimi on inspireeritud Haapsalust, viidates piirkonna väikesaartele ning laidudele. Pank peab eestimaisust oma oluliseks väärtuseks. Kodumaise pangana on Holmi tugevusteks usaldusväärsus, isiklik suhe klientidega ning tugev kogukonnatunne.

Holm Bank plaanib jätkata oma tegevust 100-protsendiliselt Eesti kapitalil põhineva ettevõttena, jäädes täielikult Eesti perekonna omanduses olevaks pangaks. Aprillis andis Finantsinspektsioon Holm Bankile üle Eesti esimese Euroopa Keskpanga väljastatud krediidiasutuse tegevusloa. Pangalitsents annab pangale võimaluse kasvatada mahtu koduturul ning laieneda ka teistesse riikidesse. Lisaks hea intressiga hoiustele ning ärilaenudele pakutakse järelmaksu, väikelaenu ning krediitkaardi teenuseid.

Ärilaen ja väikeettevõtted

Holmi eelkäija Liisi on olnud üle 20 aasta laenupartneriks eraisikutele. Uue kodumaise pangana on plaan panna õlg alla ka kohalike väikeettevõtete arengule. Seega pakub pank ka ärilaenu, mis sobib nii ettevõtte käibekapitali murede lahendamiseks kui investeeringute tegemiseks.

Holmi ärilaen on mõeldud eeskätt väikeettevõtetele, sest just neil on kõige raskem saada laenu oma ärivajaduste lahendamiseks ja täiendavate investeeringute tegemiseks.

Üks levinumatest vajadustest on suurema tellimuse saamisel puudu jääv käibekapital. Näiteks on väikeettevõttel tihti mõne hanke korras suurema tellimuse saamisel probleemiks see, et tellimuse täitmiseks vajalikud tööjõukulud on vaja kohe teha, aga raha laekub pärast seda, kui kaup või tellimus on juba välja kirjutatud ja kohale toimetatud. Holmi ärilaen on hea võimalus selliste probleemide lahendamiseks.

Samuti on väikettevõtjatel tihti vaja teha kiireid investeeringuid olukorras, kus vaba raha ei ole piisavalt. Näitena võib käsitleda väiksemat disainibürood, kellel tekib vajadus palgata 2-3 uut inimest ning osta neile töö tegemiseks täiendavad arvutid ja kallid töötlusprogrammid. Holmi ärilaen sobib hästi selliseks kiireloomuliseks väikeinvesteeringuks.

Holmi eelisteks kodumaise väikepangana on paindlikkus ja valmisolek klientide erinevad vajadused ära kuulata ja nendega arvestada. Loe lisa ärilaenu kohta siit.