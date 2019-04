Holm Banki juht: täna on hea aeg panga asutamiseks. Kapitalil siiski on rahvus

Miks teil panganduslitsentsi tarvis on?

Liisi on Eesti turul kliente teenindanud juba 23 aastat ja selle aja jooksul on meil olnud üle 350 000 kliendi. Oleme pidevalt kenasti kasvanud. Pangaks saamine oli meie arengus loogiline samm.

Millised on need uued teenused, mida tahate pakkuda ja mida ilma litsentsita ei saanud pakkuda?

Teenus mida me ei saa pakkuda teisiti kui pangana, on hoiused. Sellepärast me ka pangaks saada soovisime, et saada võimalust pakkuda ka hoiuse teenust ning seeläbi kaasata raha laenutegevuseks.

Kuidas te teistest pankadest erinete? Kliendil on valikuid mitmeid, seda ka juhul, kui ta tahab eelistada kodumaist kapitali. Miks ta peaks teie juurde tulema?

Need 350 000 klienti, kes meie juures on aegade jooksul käinud, on meid pidanud teistest paremaks. Meie erinevuseks võrreldes teistega on kliendisõbralikkus: kuulame kliendi ära ja see on omadus, mida tahame kindlasti ka pangana säilitada. Seetõttu tulevad kliendid meie juurde ka tulevikus.

Uue tootena pakume hoiuse poolelt kindlasti paremat intressi kui teised Eesti pangad pakuvad.

Millist intressi pakute?

See ei ole väga täpselt veel paigas. Tuleme hoiusega turule maikuu jooksul ja siis selguvad ka täpsemad numbrid. Aga eks ta seal 2% ümber saab olema, sõltuvalt hoiuse tähtajast.

Millised eesmärgid olete endale seadnud. Millist turuosa soovite saavutada?