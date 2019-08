Holm panga juht pensionireformist: liiga palju emotsiooni, liiga palju puusalt otsuseid

Kas ootate nagu Bigbanki omanik, et rahvas lõpuks ometi teisest pensionisambast raha kätte saaks?

Kui korraga tuleb turule väga palju raha nagu näiteks enne 2007.- 2008. aasta finantskriisi, siis sel on üks halb omadus - raha kipub minema hinda. Hinnad hakkavad kiiresti kasvama, kui väga lühikesel perioodil tarbimine või kinnisvaraostud kasvavad. See ei ole kasulik tarbijale ega ka nendele, kes lühiajaliselt sellest võidavad. Ma arvan, et sellise rahamassi korraga turule toomine ei ole positiivne.

Pensioni peab vaatama etteulatuvalt ja pikaajaliselt, seda ei saa ühe poliitilise tuulega muuta. On hästi tähtis, et pensionivara säiliks ja kasvaks stabiilselt. Kiirete muutuste tagajärgi on raske hinnata.

Kui te loete pensionisamba reformijate argumente, mis te nende kohta ütlete?



Liiga palju emotsiooni, liiga palju tulistatakse puusalt ega analüüsita, mida teise pensionisamba kogumissüsteemi muutused kaasa toovad. Tähtis oleks analüüsida tagajärgi. Ideaalset süsteemi ei ole, aga tuleks mõelda, kuidas praegust pensionisüsteemi täiendada, et see oleks parem kui praegu.

