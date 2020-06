Hololei: Balti riikidele piisab ühest lennufirmast

Hololei ütles ERR-ile antud intervjuus, et Eesti vajab tugevat lennundusklastrit, mis ei tähenda vaid oma lennufirmat, vaid palju muud, mis lennunduse arengule kasuks tuleks.

"Minu jaoks lennundusklaster ei tähenda ainult lennufirmat, kes pakub teenust hoopis teistes riikdides, vaid see on üks osa sellest laiemast lennundusklastrist. Eestis on ju väga edukas Magnetic MRO, samuti on meil ka muid tugevaid tegijaid, arvestatav lennuakadeemia ja ka Tallinna lennujaam, kirjeldas ta.

Hololei tõdes, et talle on mõte ühest lennufirmast Baltikumi regioonist olnud sümpaatne juba viimased kümme aastat või rohkem.

"Seda tuleks tõsiselt kaaluda ja selle analüüsi tuleks tõsiselt investeerida, aga ma arvan, et praegusel hetkel on see rong läinud. Ma arvan, et neid võimalusi on viimase kümne aasta jooksul olnud, aga tegelikult on seda tänases olukorras väga raske ette kujutada," märkis Hololei samas.

Küsimuse peale, kas ta usub, et ka viie aasta Nordica eksisteerib, ütles Eesti kõrge euroametnik, et ta vähemalt loodab, et ettevõte ka siis tegutseb.

"Miks mitte? Me kõik loodame, et meil on rohkem konkurentsi ja paremaid ühendusi Tallinnast. Nordica võiks mängida palju suuremat rolli. Ta juba ammu ei ole Tallinna lennujaamas olnud suurim tegija, vaid see on AirBalticule üle läinud. Praegu on võimalus selle täiendava rekapitaliseerimisega seada paika uued suunad," põhjendas Hololei.

