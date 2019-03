Hololei: null võimalust, et Vesterbacka tunnel valmib enne Rail Balticut

„Palju edu! Jääb ainult oodata, millal kopp maasse lükatakse,” oli Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi eestlasest juhi Henrik Hololei esimene reaktsioon möödunud nädalasele uudisele, kus Soome ärimees Peter Vesterbacka andis teada, et tal on Helsingi-Tallinna tunneli ehituseks vajaminevad 15 miljardit eurot koos ja et see raha tuleb Hiinast.

Hololei tõdes, et Vesterbacka tunneliprojekti ajagraafik on väga optimistlik. „Teades midagi infrastruktuuri projektidest, mida Euroopas teostatakse, siis selle ajaraamistikuga, millest juttu on olnud, saadakse heal juhul load, mille abiga on võimalik ehitamisega edasi minna,” märkis ta.

Ka on Hololei veendunud, et see projekt ei lähe maksma üksnes 15 miljardit, vaid palju rohkem. Ühtlasi tõdes ta, et kunagi varem pole Euroopa Liidu kõige kõrgemal tasemel räägitud nii palju Hiina kapitali eesmärkidega seotust kui praegu. Seejuures ta ise kahtleb hiinlaste altruismis, kuna ilma oma mõjuvõimu laiendamise soovita sellist investeeringut ette ei võeta.

Kui vaadata, kui kiiresti liigub Vesterbacka oma Helsingi-Tallinna tunneli projektiga, tekib tahes-tahtmata küsimus, kui suur on tõenäosus, et see valmib enne Rail Balticut. „Null!” oli Hololei resoluutne.

Pikemat intervjuud Henrik Hololeiga saab lugeda siit.