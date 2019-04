Homme avatakse T1 kaubamaja katusel vaateratas

T1 Mall of Tallinn on esimene keskus Euroopas, mis on paigutanud maamärgina oma katusele vaateratta. Ka maailmas on teada vaid viis sarnast keskust ning needki asuvad kõik Aasias.

T1 keskuse juhi ja arendaja Pro Kapital Grupi juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul saab vaateratta avamisega lõplikult täidetud aastatetagune hulluna tundunud unistus siduda kaubandus ja meelelahutus üheks tervikuks nii nagu seda kunagi varem Eestis ega mujal Euroopas ei ole tehtud.

“Meid ei võetud väga tõsiselt, kui me selle plaaniga kunagi välja tulime. Veel viimase ajani arvati, et tegelikult seda vaateratast ju ei tule. Nüüd on ta aga kohal, ta on erakordne ja kordumatu, ta sõidab ja kaunistab Tallinna siluetti. Avalikkuse ootamatult suur ja positiivne huvi juba enne vaateratta avamist näitavad, et julgeid otsuseid osatakse hinnata ja tunnustada,” ütles Remmelkoor.

Super Skyparki meelelahutuskeskuse operaatorfirma juht Alar Kajari lisas, et vaateratas ei ole kindlasti magnet ainult uuele keskusele, vaid see on maamärk kogu Tallinna ja laiemalt Eesti turismi elavdamiseks.

“Me usume, et nii vaaterattas kui Super Skypargi meelelahutuskeskus on meie pealinna jaoks uus ja eriline atraktsioon, mis toob siia rohkelt uusi väliskülalisi ja ennekõike perekondi, kes soovivad seetõttu Eestisse ka kauemaks jääda,” lausus Kajari.

11. aprillil, Skywheel of Tallinn avamispäeval ilmuvad nii spetsiaalne vaateratta kujundusega postkaart kui ka ainulaadne postmark. Värske postkaardi saab teele panna vaateratta läheduses asuvast Omniva ainulaadsest laulvast kirjakastist. Vaateratta postkaart ning vaateratta mark on saadaval vaid Super Skyparki teaduspoes Omniva alal.