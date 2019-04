HOMME DELFI TV-s | Milliseid müüte murrab mitmekesisus?

17. aprillil korraldavad mitmekesisuse päeva raames neli Eesti suurettevõtet paneeldiskussiooni, mida juhib Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse ekspert Kelly Grossthal ning kannab otseülekandena üle Delfi TV.

Omniva, Rimi, Swedbanki ja Telia esindajad jagavad oma kogemusi ning arutlevad otseülekandes lähemalt, mida tähendab mitmekesisus organisatsioonile, miks on mitmekesisus ettevõttele ja tööandjale oluline ning millised on kõige kriitilisemad muudatused, mis vajavad tegemist, et mitmekesisustest tulenevaid eelarvamusi ja hirme vähendada

Viimaste uuringute kohaselt on tööandja valikul saanud üheks olulisimaks kriteeriumiks võrdne kohtlemine, kuid mida see täpsemalt tähendab? Millised on põhilised valearusaamad seoses mitmekesisusega ning kuidas me nende vastu võidelda saaksime? Mida toob tulevik 5-10 aasta pärast?

Liitu paneeldiskussiooniga 17. aprillil kell 13.30-14.30 Delfi TV vahendusel, et kuulda, kuidas Eesti ühed suurimad tööandjad mitmekesisusega proakiivselt töötavad.