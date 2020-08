HOMME DELFI TV-s | Norra-Eesti Kaubanduskoda tutvustab riikidevahelisi tulevikuplaane

Seminari üheks käsitletavaks teemaks on Euroopa Liidu tasand, mida tutvustab valdkonna üks tippspetsialiste, Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Klen Jäärats. Ürituse eesmärk on lähendada Norra ja Eesti vahelisi ärisuhteid ja tutvustada nii uusi aktiivseid inimesi kui ka anda infot uute riiklike plaanide kohta. Lisaks antakse ülevaade nii Eesti kui Norra visioonidest ja võimalustest riikidevaheliseks äritegevuseks.

Eesti pole olnud vaba tööjõu puudumise ega turu teatava küpsuse tõttu aastaid Norra investoritele esimeseks huviobjektiks. NECC-i tegevjuhi Annely Särglepa sõnul on täna see olukord muutumas ning soodsaid ja sobivaid võimalusi on tekkimas mõlemale poolele. Kolmapäeval toimuv seminar avabki neid võimalusi ja tutvustab riikidevaheliste ärisuhete tulevikuplaane.

Norra-Eesti Kaubanduskoja, Norra saatkonna ja EAS-i poolt korraldatud üritusel astuvad üles Norra suursaadik Else Berit Eikeland, Lucie Katrine Sunde-Eidem, riigisekretär Norra kaubandus-, tööstus- ja kalandusministeeriumist, Norra väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete assotsiatsiooni SMB Norge tegevjuht Olaf H. Thommessen ning EASi esindajad Norras. Vahetult enne seminari on valitud Norra-Eesti Kaubanduskojale ka järgnevaks kaheks aastaks uus juhatus.

Seminar toimub inglise keeles ilma tõlketa.