Homne elektri hind saab olema megakõrge. Miks?

Üks paljudest teguritest, mis teooria järgi elektri pakkumise ja nõudluse tasakaalu ning selle kaudu hinda mõjutab, on riikidevahelised ülekandevõimsused. Hetkel on iga-aastases hoolduses EstLink 1. Vastava eelteate avaldas Elering juba eelmise aasta augustis. Praegu on avariiliselt tööst väljas Leedu-Rootsi ühendus NordBalt.

Viimastel kuudel on Eestis kogetud siiski väga madalaid elektrihindasid. Ka näiteks viimasel nädalavahetusel oli hulk tunde, kus hind oli vaid ca 1,5 eurot megavatt-tunni kohta.

Vaata tabelist, kui karmiks hind homme kerkib.