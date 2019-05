Homsest tohib alkoholi müüa vaid seina tagant

Alkohoolsed joogid peavad olema kaupluses paigutatud teistest kaupadest eraldi nii, et tarbija ei peaks nendega vältimatult kokku puutuma, teatas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Alkohoolsete jookide väljapanek ei tohi olla lisaks väljastpoolt müügikohta märgatavalt nähtav ka ülejäänud müügisaalist, välja arvatud juhul, kui nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurust arvestades mõistlikult teostatav.

Riik põhjendas alkohoolsete jookide väljapaneku piiranguid, et vähendada alkoholi tarbima kallutavate tegurite mõju just haavatavamatele gruppidele: alaealised, noored, lastega pered, alkoholsõltuvuse ja alkoholitarvitamise häirega inimesed.

Alkoholi müügipiirangute nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Kuivõrd kaupleja peab ise hindama, kuidas ta väljapaneku ümber korraldab, soovib 2019. aastal TTJA kauplejaid eelkõige nõustada.

„Kui kaupleja ei ole teinud vajalike ümberkorraldusi või on teinud seda ebapiisavalt, siis esmajoones küsime kauplejalt põhjendusi ja selgitusi,“ ütles TTJA peadirektor Kaur Kajak. „Meie soov pole kedagi karistada, vaid jõuda olukorrani, kus kaupleja täidab seadust ning muudatused täidaksid oma eesmärki. Samas, kui kaupleja on pahatahtlik ja ei tee TTJA-ga koostööd, siis peame käituma otsustavalt ja vajadusel ka ettevõtjat karistama.“

Viimastel aastatel on Eestis lisaks alkoholiaktsiisi tõstmisele juurutatud mitmeid uusi algatusi. Näiteks on alates 2018. aastast politseil õigus ja võimalus teha testostlemist, et kontrollida alkoholi kättesaadavust alaealistele.