Hongkongi rikkad valmistuvad välismaale pagema

Üks Hongkongi ärimees liigutas 10 miljonit dollarit Singapuri ja kavatseb sinna täiendavalt raha kanda. Teine vaatab Londoni kinnisvarakuulutusi. Ta kardab, et Hongkongi kinnisvara on ülehinnatud. Majanduslikult heal järjel inimesed avavad välismaal pangakontosid ja proovivad saada teiste riikide kodakondsust ja elamisluba.

Aasia finantskeskus kannatab alates 1997. aastast suurima majandusliku ja poliitilise kriisi käes.

Paljud Hongkongi rikkad investorid vähendavad oma Hongkongi riske ning tahavad olla kindlad, et nad saavad oma varasid hetkega liigutada. Rikkad eraisikud mängivad olulist rolli Hongkongi aktsia- ja kinnisvaraturul. Lisaks on nad suured Hongkongis väljalastud Hiina ettevõtete võlakirjade ostjad.

Privaatpankurid rääkisid Bloombergi ajakirjanikule, et kliendid on hakanud kiiremas korras varuplaane koostma, kuna Hiina teatas maikuus plaanist kehtestada Hongkongis vastuoluline seadus. See seadus kärbib endise Briti koloonia õigusliku sõltumatust ja võib kaasa tuua USA sanktsioonid. Seaduse läbisurumise hirm tõi kaasa tänavarahutused, mis lõid turismi ja jaekaubandust veel enne koroonakriisi puhkemist.

„Me kogeme aegluubis toimuvat rongiõnnetust,“ ütles Port Shelter Investment Managementi juhatuse esimees Richard Harris. „Inimesed, kes pole veel raha välja viinud, võivad tunda kiusatust seda nüüd teha.“

Statistika alusel pole eriti näha, et toimuks massiivne kapitali pagemine. Hongkongi pangahoiused kasvasid aprillis rekordtasemele. Hongkongi dollar on nii kallis, et keskpank pidi tegema tugimüüke, et kaitsta rahvusvaluutat kallinemise eest.

Ärimees Cheung, kes kandis 10 miljonit dollarit välismaale, sai Singapurist alalise elamisloa. Ta müüb nüüd Hongkongi kinnisvara. Tal pole veel kindlat emigreerimisplaani, kuid ta kaalub võimalusi. Ärimehel ja tema pereliikmetel on USA, Kanada, Austraalia ja Prantsusmaa passid. Hongkongis sündinud mees palus mitte avaldada tema perekonnanime, kuna see on poliitiliselt tundlik teema.

43-aastane Hongkongi investeerimispankur Sam otsustas välja rännata. Kolme kuu pärast lahkub ta naise ja kahe lapsega Austraaliasse.