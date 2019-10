Hongkongid mõtlevad hirmuga välismaale kolimise võimalusele

Paljud välisriigid pakuvad niinimetatud kuldset viisat ehk elamisluba märkimisväärse investeerimise tegemise korral riiki, mis võib viia ka kodakondsuse saamiseni. Mitmed migratsioonile spetsialiseerunud firmad teatasid hüppelisest huvi kasvust Hongkongist, kirjutab BBC.

Et lahendust rahutustele pole silmapiiril, püüavad hongkongid leida endale välismaise passi näol kindlustust.

Protestid hakkasid juba juunis, kuna esitati seaduseettepanek, mis võimaldab hongkonge välja anda Mandri-Hiina. Kuigi eelnõu võeti tagasi, on jäänud demonstratsioonid kuid linna kimbutama ning puuduvad märgid protestide taandumisest.

Euroopa ja Kariibi maade pakuvad rikastele inimestele passe. Tavaliselt eeldab see riigis kinnisvara, valituse võlakirjade ostu või annetuse tegemist, mille vastu saadakse viisa. Summad on erinevad. Antiguas & Barbudas piisab alates 100 000 dollari annetusest, kuid Küprosel tuleb kulutada umbes kaks miljonit eurot kinnisvara soetamiseks.

Hongkongis tegutsev John Hu Migration Consulting teatas, et alates juunist on neil kasvanud kuldviisade ostupäringud neli korda. Tema sõnul on EL sisest liikumisvabadust arvestades parimate kuldsete viisadega maad Iirimaa, Portugal ja Malta. Iirimaale on ettevõte toimetanud juba enam kui 30 kuldviisataotlust, mis nõuavad vähemalt 500 000 eurost annetust või miljoni eurost investeeringut mõnda Iirimaa ettevõttesse.