Hooajatöödele kandideerijate arv on lühikese ajaga kahekordistunud, enim otsitakse ajutist tööd Lääne-Eestis

Kõige tahetum amet on kauba komplekteerija, mille ühele tööpakkumisele laekub keskmiselt 191 kandideerimisavaldust ja suurima kandideerijate arvuga tööpakkumisel ületab see isegi 900 tööotsija piiri. Ka populaarseim e-poe administraatori tööpakkumine meelitas kandideerima pea 400 tööotsijat.

Kiirelt on kahekordistunud ka kandideerimiste arv hooajatööpakkumistel – kui möödunud aastal samal ajal kandideeris hooajatöödele keskmiselt 19 kandideerijat, siis tänavu koguni 40.

„Suurim huvi on ladudes ja aianduses pakutavate hooajaliste tööde vastu, kus kandideerijate arvud tööpakkumistel ületavad 60 kandideerija piiri. Samuti on suurem tung suvisele maasikakorjaja ametile,“ rääkis CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Kaks kolmest tööotsijast on valmis hooajatööd tegema

Ta märkis, et praegune eriolukord on märkimisväärselt suurendanud huvi erinevate hooajaliste tööpakkumiste vastu ning tööandjatel ei tasu karta, et eestimaalased ei ole valmis hooajalisi töid tegema.

„Näeme üle Eesti avaldatud hooajalistel tööpakkumistel mitmekümnetesse ulatuvaid kandideerijate arve,“ sõnas Auväärt. Hiljuti läbi viidud küsitlus kinnitab, et kaks kolmandikku tööotsijatest on valmis tänavu hooajatööd tegema. Pea iga neljas hooajatöödest huvitatud tööotsija (18%) sooviks töötada laos näiteks pakkija, sorteerija või komplekteerijana.

Lisaks on 14% tööotsijatest huvitatud töötama ka kullerina ja 12% tööst poes näiteks müüja, teenindaja või kauba väljapanijana. Kümnendik töötajatest sooviksid teha hooajalist tööd tootmises või hoopiski aianduses ja põllumajanduses (näiteks maasikakorjajana).

Asukohtade lõikes pakuvad hooajalised tööd enim huvi Lääne-Eestis, sh Pärnumaal, kus koguni 71% aktiivsetest tööotsijatest sooviksid tänavu haarata mõne taolise tööotsa. Tartus on hooajatöödest huvitatud 68% tööotsijatest ja pealinnas 67%.

Väikseim huvi Ida-Virumaal

Kõige vähem huvituvad hooajalistest töödest Ida-Eesti tööotsijad, kuid ka seal on enam kui iga teine tööotsija (63%) valmis hooajalist tööpakkumist kaaluma.